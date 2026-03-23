Yandex Maps, yeni kategorisi sayesinde kullanıcıların günün her saatinde yakınlardaki nöbetçi eczaneleri hızlıca bulmasını ve yol tarifi almasını sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Maps, Türkiye'de nöbetçi eczaneler için özel bir kategori sunarak kullanıcıların özellikle çalışma saatleri dışında eczane bulmasını kolaylaştırdı. Kullanıcılar, arama kataloğundaki 'nöbetçi eczaneler' kategorisini seçerek veya arama çubuğuna 'nöbetçi eczane' yazarak yakınlarındaki eczanelere hızlıca ulaşabiliyor.

Uygulama, kullanıcının konumuna göre en yakın nöbetçi eczaneleri listeliyor ve her eczane kartında eczane adı, adresi ve telefon numarası gibi temel bilgiler sunuluyor. Ayrıca kullanıcılar, eczaneye giden en uygun güzergâh için Yandex Navi üzerinden yol tarifi alabiliyor.

Yeni özellik, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Kocaeli şehirlerinde geçerli olacak şekilde hem Yandex Maps hem de Yandex Navi uygulamalarında kullanılabiliyor.

Yandex, bu güncellemenin şehir içi navigasyonun kullanım alanlarını genişlettiğini ve kullanıcıların en çok ihtiyaç duydukları anlarda önemli yerlere daha kolay ulaşmasını sağladığını belirtiyor.

Şirket verilerine göre, özellikle pazar günleri eczaneler Yandex Maps üzerinde en çok aranan yerler arasında üst sıralara çıkıyor. Normalde benzin istasyonları ve restoranlar listenin başında yer alırken, eczaneler hafta sonları en çok aranan üçüncü kategori konumuna kadar yükseliyor.