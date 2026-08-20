İstanbul'da Zeytinburnu açıklarında seyir halindeki Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemide zehirlenme şüphesi yaşandı. 3 Çin ve 1 Myanmar vatandaşı olmak üzere 4 gemi personeli hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi açıklarında bulunan bir gemide zehirlenme şüphesi üzerine ekipler harekete geçti.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında, Zeytinburnu'nun yaklaşık 9 deniz mili açığında bulunan Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden yardım talebinde bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD KRBN ve UMKE ekipleri sevk edildi.

4 GEMİ PERSONELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti ve 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 4 kişi, Sahil Güvenlik botuyla Ataköy'e çıkarıldı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen gemi personeli, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Valilik, hastaneye kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.