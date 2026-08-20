Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan üç kararla, Didim Cumhuriyet Mahallesi'ndeki toplam 14 bin 965,60 metrekarelik 3 taşınmazın özelleştirme ihaleleri onaylandı. Taşınmazlar toplam 418 milyon 590 bin lira bedelle en yüksek teklif sahiplerine satılacak.

AYDIN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 19 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı kararla, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait Aydın'ın Didim ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üç taşınmazın satışına ilişkin ihaleler onaylandı.

EN YÜKSEK BEDEL 186,9 MİLYON LİRA

Karar Sayısı 11634 kapsamında, 5109 ada 1 parselde bulunan 6 bin 689,79 metrekarelik taşınmazın, 186 milyon 985 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Diyar Koyun'a satılması kararlaştırıldı.

Karar Sayısı 11632 ile 5102 ada 1 parseldeki 5 bin 38,82 metrekarelik taşınmazın, 140 milyon 950 bin liralık teklif veren Mehmet Tayyip Koyuncu'ya satışı onaylandı.

90,6 MİLYON LİRALIK ÜÇÜNCÜ SATIŞ

5103 ada 1 parselde yer alan 3 bin 236,99 metrekarelik taşınmaz için ise 90 milyon 655 bin liralık en yüksek teklifi veren Ege Yonca Yapı İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Ticaret AŞ alıcı olarak belirlendi.

Üç taşınmazın toplam satış bedeli 418 milyon 590 bin lira oldu.

Söz konusu kararlara göre alıcıların sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması veya şartnamede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatları Özelleştirme İdaresi lehine gelir kaydedilecek ve ilgili ihale iptal edilebilecek.