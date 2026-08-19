Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesinde Türkiye-Suriye ilişkilerinde enerji ve madencilik alanlarında başlatılan yeni dönemi ve iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Şam'daki görüşmede, iki ülke arasındaki enerji ve madencilik iş birliğinin geliştirilmesi ile yeni dönem projeleri ele alındı.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Suriye arasında enerji ve madencilik alanlarında başlatılan yeni dönemi değerlendirme fırsatı bulduklarını belirtti.

FOSFAT ALANINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

Bayraktar'ın Şam temaslarında enerji, madenler, fosfat, petrol ve doğal gaz, deniz sondajı ile enerji nakil hatları ve taşımacılığı gibi başlıklar da görüşüldü. Aynı temaslar kapsamında Türkiye ile Suriye arasında fosfat alanında stratejik ortaklık geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin Suriye politikasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çözüm odaklı, diyalog temelli ve insani hassasiyetleri merkeze alan yaklaşım doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Bayraktar, karşılıklı güven temelinde geliştirilen iş birliklerinin bölgenin kalıcı barışına, istikrarına ve ortak refahına katkı sunacağına inandıklarını ifade etti.