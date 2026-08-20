Keşan'da kredi kartı çıkarma vaadiyle A.G. isimli şahsın 48 bin 800 TL dolandırıldığı iddia edildi. Olayla ilgili şüpheliler U.D. ve Y.Ü. hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Keşan'da bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirildiği iddia edilen bir dolandırıcılık olayı ile ilgili emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Keşan Polis Merkezi Amirliği'ne yansıyan olay, Yeni Mescit Mahallesi'nde yaşandı.

Müşteki A.G., mahalleden tanıdığı şahısların yanına gelerek kendisi adına kredi kartı çıkarttırmak istediklerini söylemesi üzerine bu teklifi kabul etti.

Bir süre sonra toplamda 48 bin 800 TL dolandırıldığını fark eden müşteki, durumu polise bildirerek şüpheliler U.D. ve Y.Ü.'den şikayetçi oldu.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.