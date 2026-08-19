CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, Menderes Belediye Başkan Vekili seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı, AK Parti'nin 15 oyunun 2'sinin Yeni Partili, 2'sinin ise bağımsız meclis üyelerinden geldiğini belirterek seçim sonucuna itiraz edeceklerini söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Sarı, Menderes Belediye Başkanvekili seçim sürecinin başından bu yana takipçisi olduğunu belirterek, CHP'nin belediyeyi elinde tutması amacıyla son turda Yeni Parti adayının desteklenmesi yönündeki talimatı kendisinin verdiğini açıkladı.

'YENİ PARTİLİ ARKADAŞLAR İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTEMEDİ'

Süreci anlatan Sarı, CHP'nin kendi adayının seçilmesi yönünde değerlendirme yaptığını ancak Yeni Partili meclis üyelerinin bu iş birliğine yanaşmadığını söyledi. CHP'nin 5 belediye meclis üyesi bulunduğunu belirten Sarı, ilk iki turda kendi adaylarını çıkardıklarını, son turda ise belediyenin AKP'ye geçmesini engellemek amacıyla Yeni Parti'nin adayının desteklenmesi talimatını verdiklerini ifade etti. Sarı, 'Son tur oylamaya geldiğimizde AKP'li belediyeye geçişini engellemek için il başkanımıza Yeni Parti'nin çıkardığı adaya oy vermeleri gerektiği talimatını verdik' dedi.

Parti Sözcümüz Müslim Sarı, Merkez Yönetim Kurulu gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/18X0fw7p2Y — CHP ???????? (@herkesicinCHP) August 19, 2026

'AKP'NİN 15 OYUNUN 2'Sİ YENİ PARTİLİ, 2'Sİ BAĞIMSIZ'

Seçim sonucunda Yeni Parti adayının 12, AKP adayının ise 15 oy aldığını belirten Sarı, AK Parti'ye verilen oyların dağılımına ilişkin de açıklama yaptı. Sarı, CHP'li 5 meclis üyesinin parti talimatına rağmen geçersiz oy kullandığını, Yeni Parti'den 2 meclis üyesinin ve 2 bağımsız meclis üyesinin AKP adayına oy verdiğini savundu.

'CHP'nin içinde AKP'ye oy veren kimse yoktur' diyen Sarı, parti talimatına aykırı şekilde geçersiz oy kullanan CHP'li bir meclis üyesinin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini ve söz konusu üyenin bugün istifa ettiğini belirtti.

'SEÇİMLERE İTİRAZ EDECEĞİZ'

Menderes'teki seçim sürecinde 30 CHP il yöneticisinin de hazır bulunduğunu söyleyen Sarı, seçim sırasında yaşanan tartışmalara da değindi. Sarı, seçim talebinin ciddiye alınmadığını ve 'iradenin sakatlandığını' öne sürerek seçim sonucuna itiraz edeceklerini açıkladı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 'Bugün itibariyle seçimlere itiraz edeceğiz. Belediyenin yeniden CHP'ye geri gelmesi için uğraşacağız' ifadelerini kullandı.

Bu arada önümüzdeki haftayı CHP'nin istişare ve değerlendirme toplantılarıyla değerlendireceğini ifade eden Müslim Sarı, 25 Ağustos Salı günü il başkanları ile Ankara'da buluşacaklarını ve daha sonra MYK'da kongre ve kurultay süreçleriyle ilgili değerlendirmeleri yaparak kararlar alacaklarını söyledi.