Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların batı ve güneyde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerine çıkacağı tahmin edilirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; akşam saatlerinden itibaren ise Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak etkili olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.