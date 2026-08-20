Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye sektöründeki denetimlerini artırdı. 81 ilde 5 günde 3 bin 612 işletme denetlenirken, yaklaşık 480 bin ürün incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşması ve tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması amacıyla kırtasiye sektörüne yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 10 Ağustos'ta başlatılan denetim ve rehberlik çalışmaları kapsamında, 14 Ağustos'a kadar 81 ilde 3 bin 612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Raf ve kasa kontrollerinde toplam 479 bin 847 ürün incelendi.

2 BİN 954 İŞLETMEYE UYARI

Denetimler sırasında mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla 2 bin 954 işletmeye gerekli açıklama ve uyarılar yapıldı.

Mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında ise idari yaptırım uygulandı.

DENETİMLER EĞİTİM DÖNEMİ BOYUNCA SÜRECEK

Bakanlık, öğrenciler ve veliler başta olmak üzere tüm tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak, piyasa düzenini korumak ve haksız uygulamalarla mücadele etmek amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.