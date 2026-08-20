Kayseri Kocasinan Belediyesi, vatandaşların huzuru, güvenliği ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmesi için saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden gerçekleştirdiği denetimlere pazar yerlerinde de devam ederek vatandaşların ve pazarcı esnafının daha düzenli ve güvenli bir ortamda hizmet almasını sağlıyor. Zabıta ekiplerinin vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Hemşehrilerimizin huzuru ve esnafımızın düzeni için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.' dedi.

Belediyenin her alanda olduğu gibi pazar yerlerinde de vatandaşların memnuniyetini ve esnafın düzenli şekilde faaliyet göstermesini önemsediklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'ımızda hemşehrilerimizin huzuru, güvenliği ve yaşam konforu bizim için her şeyden önce geliyor. Zabıta ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada görev yapıyor. Pazar yerlerimizde gerçekleştirdiğimiz denetimlerle hem vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapmasını hem de esnafımızın kurallar çerçevesinde düzenli ve sağlıklı bir şekilde hizmet vermesini sağlıyoruz. Kurallara riayet eden tüm esnafımıza teşekkür ediyor, çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bu doğrultuda Zabıta Müdürü Şaban Uğur ve Kayseri Meyveciler, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık'ın da katılımıyla pazar yerlerinde kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Ekipler, pazar yerlerinin düzeni, esnafın kurallara uygun faaliyet göstermesi ve vatandaşların alışverişlerini huzurlu bir ortamda yapabilmesi amacıyla kontrollerini gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kurallara uygun şekilde faaliyet gösteren pazarcı esnafına teşekkür edilirken vatandaşların memnuniyetini artıracak uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim ve saha çalışmalarının yanı sıra FUAR38 etkinlikleri kapsamında etkinlik al