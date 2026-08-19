Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nemrut Dağı Milli Parkı'nda izinsiz tür toplayıcılığı yaptığı belirlenen 2 yabancı uyruklu kişiye toplam 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Ele geçirilen 16 çekirge ise yeniden doğaya bırakıldı.

ADIYAMAN (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğal miras alanlarından Nemrut Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirilen biyokaçakçılık operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yaptığı belirlenen 2 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında 1,4 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Operasyonda ele geçirilen 16 çekirge ise gerekli işlemlerin ardından yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin sahip olduğu ekolojik zenginliğin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Ülkemizin paha biçilemez ekolojik zenginliğini her alanda savunmaya ve korumaya devam edeceğiz' mesajını verdi.

BİYOKAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYORUZ



???? Doğal mirasımız Nemrut Dağı Milli Parkı'ndan izinsiz şekilde tür toplayıcılığı yapan 2 yabancı uyruklu şahsa, ilgili mevzuatımız kapsamında 1,4 MİLYON TL idari para cezası uyguladık.



???? DKMP ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün eş güdüm: pic.twitter.com/K6qb8NEKh3 — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 19, 2026