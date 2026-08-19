YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklandı.
GAZİANTEP (İGFA) - YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Özel ile birlikte CHP'den Yeni Parti'ye geçme kararı alan Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Hatırlanacağı gibi Milletvekili Meriç, 18 Ağustos'ta Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğramış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.