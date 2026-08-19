Bunlar da ilginizi çekebilir

Hatırlanacağı gibi Milletvekili Meriç, 18 Ağustos'ta Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğramış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özgür Özel ile birlikte CHP'den Yeni Parti'ye geçme kararı alan Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş ile suç delillerini gizlediği değerlendirilen oğlu Hakan Keleş, 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mobil onay koduna dikkat! 'Sigorta iadeniz var' diyerek dolandırıyorlar

GAZİANTEP (İGFA) - YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş tutuklandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.