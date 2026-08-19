Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair, yazar ve öğretmen Tevfik Fikret, vefatının 111. yıl dönümünde Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kulüp yöneticileri de katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk edebiyatının yanı sıra Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecine fikirleriyle katkı sunan, Galatasaray'ın önemli isimlerinden Tevfik Fikret, vefatının 111. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen anma programına; Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan, Galatasaray Eğitim Vakfı Genel Müdürü Murat Atalay, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve kulüp üyeleri katıldı.

TEVFİK FİKRET'İN HAYATI ANLATILDI

Programda, Tevfik Fikret'in yaşamı, edebi kişiliği ve Galatasaray camiasındaki yeri üzerine hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi.

Video gösteriminin ardından katılımcılar tarafından Tevfik Fikret'in edebi mirası, eğitimci kimliği ve fikir dünyasına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Galatasaray camiası, 'Büyük Galatasaraylı' olarak nitelendirdiği Tevfik Fikret'i, edebiyat ve eğitim alanındaki katkılarının yanı sıra kulübün tarihindeki özel yeriyle bir kez daha andı.

https://youtu.be/z08Xoi6igLw?t=270