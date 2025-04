Türk Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ANFAŞ Fuard Merkezi’nde düzenlenen10. Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ile Yerel Yönetimler Sempozyumu’na katıldı.ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek’in ardından söz alan ve katılımcıları selamlayan Başkan Zeydan Karalar, TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine başkan vekili olarak seçildiğini hatırlatarak, “Umut ediyorum, bekliyorum ve inanıyorum ki; Ekrem Başkan bir an önce özgürlüğüne kavuşur ve ben de şu anda üstlendiğim görevi kendisine seve seve teslim ederim. Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak, hangi ilde, beldede, nerede olursa olsun, keyfi uygulamalarla görevden alınan her belediye başkanının, her meclis üyesinin yanında olacağımı buradan söylemek istiyorum” dedi.

MİLLETİN İRADESİNE SAYGI DUYULMALI

Milletin oyuyla seçilen bir belediye başkanlarının görevden alınmasını istemediklerini belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi: “Bu duruma şiddetle karşı çıkarız. Bir belediye başkanının, bir vatandaşın işlediği bir suç varsa yargılanıp, suçun kesinleşmesinin ardından, kanun gereği ne yapılması gerekiyorsa gerçekleştirilmesine elbette kimsenin itirazı olmaz. Ama sanki kaçacaklarmış gibi, çağrıldığında ifade vermeye gitmeyip kaçıyormuş gibi bir uygulamayla, gece karanlığında çok sayıda polisle evlerini basıp, onları incitecek şekilde muameleyle gözaltına almak doğru bir uygulama değildir. İnşallah Türkiye yakın gelecekte bu tür uygulamalardan kurtulacaktır bunu da biz başaracağız.”

BELEDİYE BAŞKANLARININ İŞİ DAHA DA ZORLAŞIYOR

Dünyanın başka bir yere evrildiğini belirten Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Yapay Zeka, dijitalleşme, gelişen teknoloji; işi, işleyişi, iş yapma biçimini başka bir yere eviriyor. Şehirlerde yaşayan insanlar daha konforlu yerlerde oturmak istiyorlar. Dolayısıyla belediye başkanlarının işi giderek zorlaşıyor. Gelinen noktada Muhittin Başkan’ın söylediği gibi sadece yol yapmak, altyapı çalışması gerçekleştirmek yetmiyor. Belediye başkanlarının artık; teknolojiyi takip etmek, zamana ayak uydurmak, işlerin daha kolay yapılmasını, kentlerin daha konforlu olmasını sağlamak ve insanların bu ve benzeri taleplerini karşılamak gibi görevleri var. Günümüzde küresel ısınma, iklim değişikliğiyle ilgili karşılaştığımız zorluklar mevcut. Dünya bizim ona hunharca davranmamızın intikamını alıyor. Dolayısıyla küresel ısınmanın getirdiği tehlikeler de önümüzde dağ gibi duruyor. Belediyeler; bu sorunlarla ilgili çözümün önemli parçası.”

BAKANIMIZA SORUNLARI AKTARDIM VE AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİM

Belediyeleri önemsemeyen, onları çalıştırmak istemeyenlere yönelik de mesaj veren Başkan Zeydan Karalar, “Pandemide, depremlerde, küresel sınmanın geldiği noktada belediyelerin ne kadar önemli olduğu, işlevlerinin ne denli büyük olduğu görüldü. Onların önünü tıkamak, işlerini zorlaştırmak bir yana, onların önünü açmak ve daha kolay iş yapabilme imkanlarına kavuşturmakla ilgili Ankara’nın behemehal önlem alması gerekir. Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve 3. dönem belediye başkanlığı yapan bir kardeşiniz olarak, belediye başkanlarının sıkıntılarını bizzat yaşıyorum. Sizlerin işini rahatlatmak, daha kolay hizmet yapmanızı sağlamak ve imkanlarınızı artırmakla ilgili ciddi girişimlerimiz var. Tüm bunlarla ilgili çeşitli bakanlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlardan biri Maliye Bakanıydı. Kendisine; belediyelerin görevinin çok önemli olduğunu ve giderek daha büyük işler yaptıklarını, daha önemli müesseseler haline geldiklerini ilettim. Belediyeler Ankara’nın hasmı değil, karşıtı da değil. Aksine Ankara’nın tam anlamıyla yardımcılarıdır. Şehirlerde vatandaşa rahat yaşama olanağı sağlayan belediyeler, Ankara’ya da yarar. Merkezi yönetim şu anda belediyelerin karşı karşıya olduğu ekonomik krizleri çözmek zorunda. Ne yazık ki hiçbir belediyenin geliri, yapmak istediği hizmetleri hayata geçirmesine müsait değil. Dolayısıyla belediyelerin gelirinin behemehal artırılması gerekiyor. Şu anda kaynak olmadığını söyleyen Sayın Bakanımıza; bütçede 2 trilyon faiz olduğunu, faiz yükünün azaltılabileceğini, onun bir bölümünü belediyelere aktarabileceklerini söyledim. Ayrıca hemen belediyelerden kesintileri durdurmaları gerektiğini aktardım. Bugüne kadar SGK borçlarının, faizlerinin böyle kesilmesi olmuş bir uygulama değil. Kötü niyetli işletmeler hariç, kriz dönemlerinde ödemeler aksayabiliyor. Devletimiz bu durumlarda ödemeleri belediyeler için de kolaylaştırmalı. Yılda yüzde 48 faiz almak olmaz. Millete hizmet edilecek paradan kesiyorsunuz. Bunu düşürmelerini istedik. Bakanımız bunun üzerinde çalıştıklarını ama pek düşünülmediğini söyleyince ben bunun olması için çaba göstermeye devam edeceğimi, bir süre sonra yanına çok sayıda belediye bakanıyla geleceğimizi aktardım” diye konuştu.

TBB OLARAK YANINIZDAYIZ VE ADALETLİ YÖNETİM SÜRECEK

Türkiye Belediyeler Birliği’nin her koşulda, dijitalleşme, yapay zeka, gelişen teknoloji ve diğer çalışmalarda belediyelerin yanında olacağını açıklayan Başkan Zeydan Karalar sözlerini şöyle sonlandırdı: “Türkiye Belediyeler Birliği yanınızda olacak ve zaman zaman size rehberlik edecek. Başka Bir Su Politikası Mümkündür konulu bir seminer düzenleyeceğiz. Su her zaman çok değerli ama yakın gelecekte su sıkıntısı artacak. Suyu kötü kullanıyoruz. Su kullanımının nasıl olması gerektiği konusunda bir araya geleceğiz. Yaşanan sorunlar ve sıkıntılarla ilgili ne yapılması gerektiği konusunda sizlere rehberlik edeceğiz. Bu kardeşiniz her koşulda sizin yanınızda. Belediyeler Birliği’ne bütün belediyeler katkı sağlıyor, aidat ödüyor ve herkesin oradan pay almaya hakkı var. Ekrem İmamoğlu Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı’yken adaletli bir yönetim ve dağıtım gerçekleştirdi. Adil dağıtım benim yönetimimde de devam edecek. Yan yana, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Fuarın da yararlı olacağına inanıyorum. Hoşçakalın, Atatürk’le kalın.”

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.