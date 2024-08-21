Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi.” iddiası doğru değildir.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, zenginlere vergi affı getirilmesini istediği iddiasına yönelik açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi hususundaki tercihleri, iddia edilenin tam aksine, çalışmaların net bir şekilde, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile yapılması yönünde olduğuna dikkati çekerken, "TBMM’den geçen son vergi paketinin herhangi bir aşamasında, “zenginlere vergi affı” gibi bir konunun gündeme gelmesi söz konusu değildir. Meclis tarafından onaylanarak yasalaşan paketle vergide adalet ve etkinliğin artırılması hedeflenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.