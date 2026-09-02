Türkiye'de madenden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre alüminyum üretim tesisine sahip olan Eti Alüminyum, ülkemizin savunma sanayisi için itici güç olacak haddehane yatırımına hızla devam ederken, uzay ve havacılık vizyonuna da destek veriyor. Eti Alüminyum, 30 milyon dolarlık yatırımla yeni hat kuracak.

İSTANBUL (İGFA) - Eti Alüminyum, dünyada yalnızca ABD, Rusya, Çin ve Fransa'da üretilebilen alüminyum lityumu Türkiye'de üretmek için 30 milyon dolarlık yatırımla yeni bir döküm hattı kuruyor. Üretimin 2028 yılında başlaması planlanıyor. Şirket, yerli sanayinin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri üretmeye yönelik yatırımlarını sürdürürken, alüminyum lityum üretimiyle Türkiye'nin uzay ve havacılık alanındaki hedeflerine de katkı sunmayı amaçlıyor.

'STRATEJİK SEKTÖRLER ALÜMİNYUMUN ÖNEMİNİ ARTIRIYOR'

Eti Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Bayraktar, alüminyum ve ileri alaşımların özellikle savunma sanayi, havacılık ve uzay gibi yüksek katma değerli sektörlerde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Bayraktar, alüminyum lityumun düşük yoğunluğu ve yüksek performansıyla öne çıktığını belirtti.

Bayraktar, alüminyum lityum alaşımın alüminyuma göre yüzde 15 daha hafif olduğunu, buna karşın yüksek sertlik, mukavemet, korozyon ve yorulma direncine sahip bulunduğunu ifade etti. Bu malzemenin uçak gövdeleri, kanat kirişleri ve roket bileşenleri gibi kritik parçalarda kullanıldığını aktardı.

TÜRKİYE, ÜRETİCİ ÜLKELER ARASINA GİRECEK

Bayraktar, alüminyum lityum üretiminin başlamasıyla Türkiye'nin bu stratejik ürünü üreten ülkeler arasına katılacağını vurguladı. Yeni yatırımın, yerli sanayi altyapısını güçlendireceğini ve yüksek teknoloji üretimine katkı sağlayacağını belirtti.

HADDEHANE YATIRIMI DA YOLDA

Eti Alüminyum'un 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu haddehanenin de gelecek yılın ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Sıcak ve soğuk hadde ürünlerinin üretileceği tesisin, yeni dökümhane ile birlikte yassı alüminyum ürünlerinde 600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmesi bekleniyor. Şirket, üretimde ihtiyaç duyduğu enerjiyi de yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya devam ediyor. Seydişehir'deki 189 MW güneş enerjisi kurulu gücüne ek olarak Gaziantep'te 90 MW kapasiteli GES devreye alındı. Sivas'ta planlanan 42 MW'lık yeni yatırımla birlikte toplam güneş enerjisi kurulu gücünün 321 MW seviyesine çıkarılması hedefleniyor.