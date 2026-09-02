PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yaklaşık 5 bin 700 personele toplam 285 milyon TL banka promosyonu ödeneceğini açıkladı.

KONYA (İGFA) - Konya Şeker A.Ş.'nin Garanti Bankası ile yaptığı anlaşma kapsamında, eylül ayında gıda grubunda çalışan personele kişi başı 50 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

'Promosyon ilk kez bizim dönemimizde personele verildi'

Konuya ilişkin açıklama yapan Erkoyuncu, çalışanların kurumsal yapının ana omurgası olduğunu vurgulayarak, emeğin karşılığının verilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Promosyon uygulamasının ilk kez kendi dönemlerinde hayata geçirildiğini belirten Erkoyuncu, önceki dönemde bankalardan alınan promosyonların personele ödenmeyip kurum hesabına geçtiğini, bu uygulamayı değiştirerek promosyonun doğrudan çalışanlara aktarılmasını sağladıklarını ifade etti. Erkoyuncu, 'Promosyon hakkının bordro sahibinde olduğuna inanıyoruz' diyerek, çalışanların hakkı olan ödemeye dokunmadıklarını kaydetti.

AYLIK MAAŞ ÖDEMESİ 500 MİLYON TL'Yİ BULUYOR

Erkoyuncu ayrıca Konya Şeker'in maaş ödemeleri kapsamında çalışanlara aylık yaklaşık 500 milyon TL, yıllık ise 6 milyar TL ödeme yaptığını belirtti. Çalışanların üretim ve katma değer oluşturmadaki rolüne dikkat çeken Erkoyuncu, promosyon ödemelerinin tüm personele hayırlı olmasını diledi.