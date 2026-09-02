Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program hazırlıklarında sona gelindiğini açıkladı. İş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Yılmaz, yeni OVP'nin 6 Eylül Pazar günü kamuoyuna açıklanacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları kapsamında iş dünyasının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve sanayicilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritası, temel makroekonomik hedefleri, politika çerçevesi ve yapısal reform gündemine ilişkin iş dünyasının beklenti ve önerileri ele alındı.

Yılmaz, OVP hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini belirterek, programın katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırlandığını ifade etti.

OVP 6 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ilgili bakanlık ve kurumların katkılarıyla sürdürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni programın ayrıntılarının 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını açıkladı. Yılmaz ayrıca, OVP'nin uygulama sürecinin belirlenen takvim doğrultusunda yakından takip edileceğini bildirdi.