Üniversite, sanayi ve teknoloji ekosistemini buluşturan ULUTEK Teknopark bünyesinde; Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED), Bilişim Sektörü İş İnsanları Derneği (BİSİAD) ve Bursa Bilişim Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen ULUTEK Yazılım Vadisi Staj Programı tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Program kapsamında 39 farklı üniversiteden başvuran yaklaşık 900 öğrenci arasından seçilen 120 genç, ULUTEK ekosisteminde faaliyet gösteren 20 teknoloji firmasında uygulamalı staj deneyimi kazandı. Öğrenciler, 10 farklı proje grubunda yürüttükleri çalışmalarla ekip çalışması, proje geliştirme, problem çözme ve yazılım alanlarında yetkinliklerini geliştirme fırsatı bulurken iş dünyasıyla doğrudan etkileşim kurdu.

Program boyunca geliştirilen projeler arasından ön değerlendirme sonucunda belirlenen en iyi üç proje, kapanış töreninde katılımcılara sunuldu. Programın ardından öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kapanış programına ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE GÜÇLÜ KATKI

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, programın üniversite-sanayi iş birliğinin nitelikli örneklerinden biri olduğunu belirterek, 'Yazılım Vadisi Staj Programı, öğrencilerden gelen yoğun staj talebinden hareketle hayata geçirilen ve sanayimize gerçek değer katan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizin yalnızca staj yapmalarının ötesinde, iş dünyasıyla bir araya gelerek yeni beceriler ve farklı bakış açıları kazanmasını oldukça kıymetli buluyoruz. Bu ihtiyaç ve talep sürdüğü müddetçe programı devam ettirmeyi hedefliyoruz.' dedi.

BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul ise programın gençlerin iş hayatına hazırlanmasında önemli bir katkı sunduğunu ifade etti. Doğrul, 'Ekip çalışmasını, proje üretimini ve iş yaşamının dinamiklerini deneyimleme fırsatı sunan bu programın, gençlerimiz için hayata açılan önemli bir pencere olduğuna inanıyoruz. Üniversitede edinilen bilgilerin uygulama alanıyla erken dönemde buluşması, öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına önemli katkı sağlıyor.' diye konuştu.