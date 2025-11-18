Türk yardım kuruluşu Help Yetim, Sudan'daki Karamah 2 Kampı'nda yerinden edilmiş sivillere gıda, su ve temel yaşam malzemeleri dağıttı.

İSTANBUL (İGFA) - Sudan genelinde kriz derinleşirken, yaklaşık 13 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi, 25 milyon kişi açlıkla mücadele ediyor ve 6 milyon kişi komşu ülkelere sığındı. Avrupa merkezli Türk yardım kuruluşu Help Yetim, Sudan'ın doğusundaki Karamah 2 Kampı'nda yaşayan binlerce yerinden edilmiş kişiye yardım ulaştırdı.

Organizasyon Başkanı Cahit Ataş öncülüğünde yürütülen operasyon kapsamında, kamp sakinlerine temel gıda, battaniye, sıcak yemek ve temiz su dağıtıldı.

Yardım faaliyetleri kapsamında 400 aileye, 25 kilogramlık un dağıtımı yapılarak yaklaşık 2 bin kişiye temel gıda desteği sağlandı. Kamp sakinlerinin barınma koşullarını iyileştirmek amacıyla 400 battaniye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Açlık sorununa dikkat çekmek için 4 bin kişilik sıcak yemek ikram edildi.Temiz suya erişimin son derece kısıtlı olduğu kampta, 20 tankerle toplam 200 ton içme suyu sevk edilerek yaklaşık 4 bin aileye dağıtımı gerçekleştirildi.

Ayrıca, kesilen 10 büyükbaş kurbanın etleri hazırlanarak paketler halinde bin 200 aileye ulaştırıldı.

Sudan genelinde yaşanan insani kriz, rakamlarla daha net ortaya konuyor.

Hatırlanacağı gibi iç savaşın başlamasından bu yana: Yaklaşık 13 milyon kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyon kişi açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Yaklaşık 6 milyon Sudanlı, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Libya, Etiyopya, Uganda ve Güney Sudan gibi ülkelere mülteci olarak sığındı.

Help Yetim Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, bölgedeki yardım çalışmalarını bizzat takip ederken, kuruluşun Sudan'daki insani yardım faaliyetlerini imkanlar ölçüsünde sürdürmeyi planladığını ifade etti.