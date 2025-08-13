Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde göreve geldiği günden bu yana halkla güçlü bir bağ kuran Belediye Başkanı Zekiye Tekin, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Gönül belediyeciliğini ilke edinen Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe merkezinde, mahallelerde ve köylerde vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinliyor, sorunlarına çözüm üretiyor. Samimi tavırları ve güler yüzüyle gönüllerde taht kuran Başkan Tekin, “Bizim en büyük gücümüz halkımızdır. Onların desteğiyle, ilçemiz için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Tekin’in bu yakın ilgisi, Pazaryeri halkı tarafından da büyük takdirle karşılanıyor. Vatandaşlar, “Başkanımız bizden biri gibi, ne zaman ihtiyacımız olsa yanımızda” sözleriyle memnuniyetlerini dile getiriyor.