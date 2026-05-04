İSTANBUL (İGFA) - Synth altyapıları ve elektronik pop etkileriyle şekillenen parça, sözlerinde ayrılık sonrası ortaya çıkan sorgulama ve yalnızlık duygusuna odaklanıyor. 'Yeni Biri', sanatçının Haziran ayında yayımlayacağı ilk stüdyo albümünün ikinci teklisi olarak öne çıkıyor.

Söz ve müziği Ateş Atilla'ya ait olan 'Yeni Biri'nin prodüktörlüğünü Elber Tutkus üstlenirken, mix ve mastering çalışmaları Utku Ünsal imzası taşıyor.

Yönetmenliğini Samet Eruzun ve Ümit Şahin'in üstlendiği klip, şarkının atmosferine odaklanan sade bir görsel dil sunuyor.

Özel olarak tasarlanan tek bir oda set-up'ında çekilen klipte Zeki Arkun ve Simge Sağın'a dört dansçı eşlik ediyor. Sanatçıların birlikte ve ayrı ayrı yer aldığı sahneler, modern dans performanslarıyla birleşerek akıcı bir görsel yapı oluşturuyor. Minimal mekân kullanımı, koreografi ve performansı ön plana çıkaran sade bir atmosfer sunuyor.