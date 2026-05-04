ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Somali açıklarında görev yapan Deniz Görev Grubu unsurlarının faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 'Çağrı Bey' sondaj gemisi ile Korkut destek gemisi, Altan destek gemisi ve Sancar destek gemisi için refakat ve karakol desteğinin kesintisiz şekilde devam ettiği bildirildi.

Faaliyetler kapsamında TCG Gaziantep (F-490) tarafından gemi içi eğitimlerin de icra edildiği belirtildi.

Eğitimlerin, görev bölgesindeki operasyonel kabiliyetin artırılması ve personelin hazırlık seviyesinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının uluslararası görevlerde aktif rol almaya devam ettiğini vurguladı.