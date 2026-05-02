ANKARA (İGFA) - Sunuculuğunu Ege Kayacan'ın üstlendiği Ödül Töreni'ne festival destekçileri; Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'ndan, büyükelçiliklerden temsilciler, jüri üyeleri, film ekipleri, basın mensupları ve birçok davetli isim katıldı. Tören, canlı işaret dili, sesli betimleme ve İngilizce tercüme eşliğinde erişilebilir olarak gerçekleşti. Ödül Töreni'nde açılış konuşmasını Engelsiz Filmler Festivali Yönetmeni Kıvanç Yalçıner yaptı. Yalçıner, 'Farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmadan, çatışmadan onları birer imkan olarak görebildiğimiz, tek sesliliği değil çoğulluğu beslediğimiz bir yola ihtiyacımız var. Farklı deneyimlerin, bakışların, seslerin bir araya gelebildiği bir dünyada azalarak değil çoğalarak, dışlayarak değil kapsayarak, daha adil, daha zengin ve daha canlı bir ortak yaşam kurabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Kıvanç Yalçıner'in konuşmasının ardından törende, Festivali destekleyen kurumlar adına Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas ve Goethe Institut Ankara Müdürü Dr. Petra Köppel-Meyer konuştu. Meyer, Engelsiz Filmler Festivali'nin Türkiye'de bu alandaki tek örnek olduğuna işaret ederek, etkinliğin öneminin yanı sıra zorluklar da barındırdığına dikkat çekti; erişilebilir sinema ve kapsayıcı kültürel katılımın kararlılık, uzmanlık ve güçlü bir inanç gerektirdiğini vurguladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilčinskas ise kültürel alanların halen birçok engel nedeniyle engelli bireyler için tam erişilebilir olmadığını belirterek, festivalin bu durumu sorgulayan ve kapsayıcılığı gösteren önemli bir örnek olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından sinemaseverlerin verdikleri oylarla belirlenen İzleyici Ödülü ile sinema araştırmacısı Theresa Heath, yapımcı ve yönetmen Emre Yalgın ve Goethe Institut Kültür Bölümü'nden Linda Rödel Çiftçi'den oluşan jürinin kararıyla En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri sahiplerini buldu.

İzleyici Ödülü, Ronak Jafari'nin yönettiği Anka Tüyü (A Phoenix Feather) filmine verilirken, En İyi Senaryo Ödülü'nü ise Ya Bu Gece Burayı Bombalarlarsa? (What If They Bomb Here Tonight?) filminin senaristleri Samir Syriani ve Nadine Chalhoub Syriani kazandı. En İyi Yönetmen ödülünün sahibi, Mış Gibi (Pretension) filmiyle Mehdi Mirbagheri olurken, En İyi Film Ödülü ise Ana Vučićević'in yönettiği Çukur Havuz (Pit-pool) filmine layık görüldü.