İSTANBUL (İGFA) - Ünlü iletişim danışmanı Özgür Aras, oyuncu Murat Aygen'in YouTube programı 'Profesyoneller' serisine konuk oldu. Sanat dünyasının perde arkasını aralayan Özgür Aras, hem hayatındaki dönüm noktalarını hem de birlikte çalıştığı ünlülerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

'ŞÖHRET DEDİĞİNİZ ŞEY BÜYÜK BİR YANILSAMA'

15 yaşında İstanbul'a geldiği yılları anlatan Özgür Aras, o dönem yaşadığı zorlukların ve en yakın arkadaşı Ajlan Büyükburç'un kaybının hayatını tamamen değiştirdiğini belirterek, '15 yaşında İstanbul'a gelmiş bir çocuk: Cebimde sıfır delikli bir para bile yoktu. Her şeyi çalışarak kazandım. Ama şöhret dediğimiz şey dışarıdan göründüğü gibi değil. İnsanlar ona bambaşka bir anlam yüklüyor. İstanbul'a geldiğimde ilk ve en yakın arkadaşım Ajlan Büyükburç'tu. Hayatla ilgili yaşadığım her şeyi onunla paylaşıyordum. Ama bir sabah Ajlan'ı trafik kazasında kaybettik. O gün anladım ki şöhret, o renkli ışıklar: Hepsi bir yalan.' dedi.

Özgür Aras, o günden sonra kendine bir söz verdiğini de dile getirdi:

'İyi insan olacaksın, paylaşmayı bileceksin, yardım edeceksin. Birinin başı sıkıştığında yanında olacaksın. Ve ne olursa olsun geçmişine hep sahip çıkacaksın. Hayat beni bugüne böyle getirdi.'

SÜLEYMAN DEMİREL'LE UNUTAMADIĞI ANI

Özgür Aras programda, genç yaşta 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yaşadığı ilginç anıyı da ilk kez anlattı.

Çevre bilinci için plastiklerden bir 'canavar' yapma fikriyle Süleyman Demirel'e ulaşmaya çalıştığını söyleyen Özgür Aras, yaşadıklarını şöyle aktardı:

'Numarasını buldum, arıyorum arıyorum açan yok. Bir gün telefon açıldı. Anlattım, 'Plastiklerden bir canavar yapacağım' dedim. 'Tamam evladım yarın gel' dedi. Güniz Sokak'a gittim. İçeri girince her yerde Süleyman Demirel fotoğrafları: Zangır zangır titremeye başladım. Nazmiye Demirel merdivenlerden indi, 'Hoş geldin evladım' dedi. Sonra kapı açıldı, Süleyman Demirel içeride oturuyor. Masada bir fötür şapka vardı, başıma taktılar ve fotoğraf çektiler. Ertesi gün okulda müdür beni çağırdı. 'Sen kimsin, siyasetçilerle ne işin var?' diye sorguya çekti. Ben anlatıyorum: 'Derdim plastikten canavar!''

SEZEN AKSU'YA VEFA

Özgür Aras, annesinin 4. evre kanser tedavisi sırasında Sezen Aksu'nun verdiği desteği ise duygulanarak anlattı.

'Annem meme kanseri olduğunda Sezen Aksu'yu aradım. 'Kapat, ben hemen doktor arayacağım' dedi. Bütün tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadı. Harbiye konserinde sahneden 'Özgür nerede?' diye sordu. Annem için bütün seyirciden dua istedi. Sonra sahneden indi, anneme sarıldı ve ona şarkı söyledi. Annemin o gün yaşadığı mutluluğu unutamam.'

'EN ÇILGINI İREM DERİCİ

Programın en dikkat çeken anlarından biri ise Murat Aygen'in yönelttiği 'Birlikte çalıştığın en çılgın isim kim?' sorusu oldu.

Özgür Aras hiç düşünmeden İrem Derici yanıtını verdi. Ünlü iletişimci Özgür Aras, 'İrem Derici. Çünkü zekasını çok hızlı çalıştırıyor ve çok iyi kullanıyor. Reklamcı bir babadan geliyor, o dünyayı çok iyi biliyor. Her şeyi çok hızlı düşünüyor. Bana eğlenceli ve çılgın geliyor. 16 yıldır beraber çalışıyoruz. Bu sektörde sürdürülebilir ilişki çok önemli' diye konuştu.