23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen Gamze Karta konseriyle festival havasında kutlandı. Konser salonunu tamamen dolduran binlerce çocuk ve aile, gün boyu kurulan lunaparkta eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. Tüm gün gönüllerince eğlenen çocuklar günün finalinde Gamze Karta konseri ile 23 Nisan’a yaraşır unutulmaz bir bayram günü yaşadı.

Bu özel gece için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan pop müziğin yükselen yıldızı Gamze Karta, çocuklara özel olarak hazırladığı repertuvarıyla sahneye çıktı. “Mor Kelebekler, Kalp Atışım, Karamel, İlkbahar” gibi milyonlarca dinlenme alarak rekora koşan şarkılarını seslendirdi. Genç yıldız Gamze Karta, iki buçuk saat boyunca hiç düşmeyen enerjisi, dansları ve yüksek performansı ile sevenlerine karnaval tadında bir 23 Nisan coşkusu yaşattı.

GAMZE KARTA SEVGİSİ BOSTANCIYI SALLADI!

Konser boyunca en sevilen şarkılarını çocuklarla birlikte hep bir ağızdan seslendiren Karta, dinamik ve samimi sohbeti ile herkesin gönlünü kazandı. Binlerce minik sesin eşlik ettiği şarkılar, gecenin coşkusunu ve duygusunu doruk noktasına ulaştırdı. Konserin ilk anından son saniyesine kadar sevgilerini çığlıklar, pankartlar ve tezahüratlarla ifade eden minikler unutamayacakları bir 23 Nisan kutlamasına şahitlik etti. “Kalp Atışı” albümünde “Alev Alev” parçasına Gamze Karta ile düet yapan Oktay Kaya konserin büyük sürprizlerinden biri oldu. Karta bu özel konserde aynı zamanda yeni yayınlanan şarkısı “İkimizi Shiplerdim”i de ilk kez seslendirdi.

Işık tasarımları, dans koreografileri, sahne şovları ve iki ayrı kostümü ile adeta bir görsel şölen sunan Gamze Karta, performansıyla sahnenin hakkını sonuna kadar verdi. Her anı titizlikle planlanan konser, izleyenlerden tam not aldı.

GAMZE KARTA’DAN ÇOCUKLARA RÜYA GİBİ "23 NİSAN" HATIRASI

Gamze Karta, sahnede yaptığı konuşmada hem çocukların "23 Nisan"ını kutladı hem de heyecanını şu sözlerle paylaştı: “Bugün ilk konserimi burada sizlerle vermek ve aynı zamanda 23 Nisan’ı hep birlikte kutlamak benim için büyük gurur. Kendimi bir rüyada gibi hissediyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Tüm bayramlarınız bugünkü coşkunuz ve heyecanınız gibi geçsin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.”

Gamze Karta bu sözlerin ardından konserini Barış Manço’nun “Bugün Bayram” şarkısı ile konserini 23 Nisan’ın bayram coşkusuna yaraşır bir finalle noktaladı.