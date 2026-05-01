Türk pop müziğinin iki güçlü ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen, 'Korkak' ile yakaladıkları büyük ivmenin ardından hız kesmeden yeni şarkılarıyla dinleyiciyle buluşuyor.

İSTANBUL (İGFA) - İkilinin merakla beklenen bir sonraki çalışması 'Benden Sorulur', yüksek enerjisi ve iddialı yapısıyla Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Söz ve müziği Gökhan Özen, düzenlemesi Aerro imzası taşıyan şarkı, şehrin enerjisini ve özgür ruhunu yansıtırken, temposuyla yazın en güçlü hit adaylarından biri olarak konumlanıyor.

Demet Akalın'ın kendine has güçlü yorumu ve Gökhan Özen'in dinamik vokali, şarkıya yepyeni bir karakter kazandırırken, yakalanan uyum projeyi bir üst seviyeye taşıyor.

'Benden Sorulur', ikilinin müzikal gücünü ortaya koyan ikinci adım olarak öne çıkarken, 'Korkak' ile başlayan hikâye bu kez daha iddialı, daha özgüvenli ve yüksek tempolu bir noktaya ulaşıyor.

İkilinin birlikte hazırladığı proje kapsamında yayınlanacak yeni şarkılar için geri sayım devam ederken, Demet Akalın ve Gökhan Özen bu yazın ritmini 'Benden Sorulur' 1 Mayıs itibariyle tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi.