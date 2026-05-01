Sanat hayatının 30. yılını kutlayan Fettah Can, 'Senfonik Live' projesinin üçüncü şarkısı 'Kalp Ağrısı'nı yayınladı. Bursa Merinos AKKM'de kaydedilen çalışma, bugün itibariyle YouTube ve dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

BURSA (İGFA) - Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden, 30. sanat yılını kutlayan Fettah Can, büyük ilgi gören 'Senfonik Live' projesinde duygunun dozunu artırmaya devam ediyor.

Bursa'da, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kaydedilen konser serisinde bu defa üçüncü şarkısı 'Kalp Ağrısı' ile dinleyiciyle buluştu.

Her performansıyla başka bir duygunun kapısını aralayan proje, konser serisi olmanın ötesine geçerek dinleyiciyi içine çeken bir sahne anlatısına dönüşüyor.

'Kalp Ağrısı', 1 Mayıs itibariyle YouTube'da ve tüm dijital müzik platformlarında yayına girdi.