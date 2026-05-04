ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında, bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırılacak.

Saat 15.30'da Külliye'de gerçekleşecek toplantının en önemli gündem maddesini Orta Doğu'da devam eden kriz ve diplomatik süreçler oluşturacak.

Alınan bilgiye göre ABD ile İran arasında yürütülen ateşkes süreci yakından izlenirken, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomasi trafiği değerlendirilecek. Ankara'nın önceliği, ateşkesin sürdürülebilir bir barış ortamına dönüşmesi olacak. Toplantıda ayrıca İsrail'in Lübnan ve Filistin topraklarına yönelik saldırıları ile uluslararası insani girişimlere yönelik müdahaleler de ele alınacak.

Ekonomi başlığında ise küresel gelişmelerin yansımaları gündemde olacak.

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliklerin enerji fiyatları ve ticaret üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Bu çerçevede, yükselen maliyetlere rağmen dezenflasyon sürecinin sürdürülmesi için atılacak adımlar görüşülecek.

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı kapsamında uygulanan ekonomi politikaları ile piyasalardaki son durum da Kabine'nin gündeminde yer alacak.

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise 'Terörsüz Türkiye' hedefi olacak.

Süreçte gelinen aşama ile ilgili değerlendirmelerin yapılması ve ilgili komisyon raporu doğrultusunda atılacak yasal adımların ele alınması ve toplantı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millete Sesleniş' konuşması yapması bekleniyor.