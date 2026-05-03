Birbirinden unutulmaz hitleriyle Türk pop müziğine damga vuran Murat Dalkılıç, uzun süren sahne arasının ardından hayranlarıyla yeniden buluştu.
İSTANBUL (İGFA) - Murat Dalkılıç, önceki akşam İstanbul Jolly Joker Atakent Tema'da verdiği konserle adeta gövde gösterisi yaptı.
Günler öncesinden biletleri tükenen konserde sevilen sanatçı, dünden bugüne hafızalara kazınan hit şarkılarını peş peşe seslendirirken sahne enerjisiyle de geceye damga vurdu.
Sadece hitleriyle değil, sahnede söylemekten keyif aldığı özel şarkılardan oluşan repertuvarıyla da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Murat Dalkılıç, Jolly Joker Atakent Tema'yı dolduran hayranlarından büyük alkış aldı.
Sanatçının geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı konser takvimi de büyük yankı uyandırmış, hayranları tarafından 'Efsane geri döndü!' yorumları yapılmıştı.