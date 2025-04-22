İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 801,5 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın zehir tacirlerine karşı sürdürdüğü başarılı operasyonlardan biri İstanbul'da gerçekleştirildi.

“801,5 kg Metamfetamin Ele Geçirdik” diyerek son operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde düzenlediğimiz operasyonda; 29 parça halinde 773 kg sıvı metamfetamin ile Kristal halde 28,5 kg metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini, 2 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1914539997291569163

Bakan Yerlikaya, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Arnavutköy'de düzenlenen operasyonu koordine eden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve kahraman polisleri tebrik etti.

Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, "Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajını yineledi.