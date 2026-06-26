Türkiye İstatistik Kurumu'in 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de bireyler günün en büyük bölümünü uyuyarak geçiriyor. Kadınlar ev ve aile bakımına erkeklerden yaklaşık 3 saat daha fazla zaman ayırırken, son 10 yılda sosyal medya kullanımı iki kattan fazla arttı, gazete ve dergi okuma oranı ise belirgin şekilde geriledi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma, 10 yaş ve üzerindeki bireylerin gün içinde zamanlarını hangi faaliyetlere ayırdığını ortaya koyarken, verilere göre, dijital medya kullanımının hızla yaygınlaştığını, basılı yayınlara ilginin ise önemli ölçüde azaldığı gözlendi.

Araştırmaya göre vatandaşlar gün içinde en fazla zamanı uykuya ayırıyor. Günlük ortalama uyku süresi 8 saat 55 dakika olarak hesaplanırken, kadınlar ortalama 9 saat, erkekler ise 8 saat 49 dakika uyuyor. Hafta sonları uyku süresi 9 saat 28 dakikaya kadar çıkıyor.

Uykunun ardından en fazla zaman ayrılan faaliyetler; 3 saat 15 dakika ile yemek ve kişisel bakım, 2 saat 25 dakika ile istihdam faaliyetleri ve 2 saat 22 dakika ile hanehalkı ve aile bakımı oldu.

ÇALIŞAN ERKEKLER İŞE DAHA FAZLA ZAMAN AYIRIYOR

15 yaş ve üzerindeki bireylerin istihdam faaliyetlerine ayırdığı ortalama süre günlük 2 saat 39 dakika olarak belirlendi. Çalışanlar ise günde ortalama 5 saat 41 dakikalarını iş ve işle ilgili faaliyetlerde geçiriyor. Çalışan erkekler günde ortalama 6 saat çalışırken, çalışan kadınlarda bu süre 4 saat 58 dakika olarak ölçüldü.

KADINLAR EV İŞLERİNE YAKLAŞIK 3 SAAT DAHA FAZLA ZAMAN HARCIYOR

Araştırmaya göre kadınlar hanehalkı ve aile bakımına günde ortalama 4 saat 3 dakika ayırırken, erkekler bu faaliyetlere yalnızca 58 dakika ayırıyor. Çalışan kadınlar ev ve aile bakımına günlük 2 saat 38 dakika ayırırken, çalışan erkeklerde bu süre 47 dakika olarak kaydedildi. Çalışmayan kadınlar ise ev işleri ve aile bakımına günde ortalama 4 saat 33 dakika ayırıyor.

SPORA AYRILAN SÜRE SADECE 12 DAKİKA

Gün içinde en az zaman ayrılan faaliyet ise spor ve doğa sporları oldu. Bireyler bu faaliyetlere ortalama yalnızca 12 dakika ayırdı. Erkekler günde 16 dakika, kadınlar ise 9 dakika spor yaptı. Sporun ardından en az zaman ayrılan faaliyetler hobiler ve oyunlar ile gönüllü çalışmalar oldu.

Yaş grupları incelendiğinde, uyku, eğitim, spor ve oyun faaliyetlerine en fazla zamanı 10-14 yaş grubunun ayırdığı görüldü. Sosyal yaşam ve eğlenceye en fazla zamanı ise 15-24 yaş grubundaki gençler ayırdı. Televizyon izleme, radyo-müzik dinleme ve gönüllü faaliyetlerde ise 55 yaş ve üzeri bireyler öne çıktı.

FUTBOL GERİLEDİ, VOLEYBOL YÜKSELDİ

Son dört haftada yapılan sportif faaliyetler arasında ilk sırada yüzde 11,7 ile yürüyüş veya koşu yer aldı. Futbol oynayanların oranı 2015'te yüzde 5,2 iken 2025'te yüzde 4,1'e geriledi. Voleybol oynayanların oranı ise aynı dönemde yüzde 0,9'dan yüzde 1,4'e yükseldi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMI İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Araştırmaya göre son dört haftada en yaygın eğlence ve kültür faaliyetleri yüzde 88,8 ile televizyon izlemek, yüzde 71,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek ve yüzde 67,5 ile akraba ziyareti yapmak oldu.

2015 yılıyla karşılaştırıldığında sosyal medya kullanımında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Sosyal medyada vakit geçirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 33,9'dan yüzde 71,7'ye yükselirken, gazete, dergi ve benzeri yayınları okuyanların oranı ise yüzde 39,4'ten yüzde 20,1'e düştü.