KAYSERİ – Türkiye’nin terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürüttüğü yeni yasal düzenlemelere ilişkin tartışmalar sürerken, Kayseri’de dikkat çeken bir gözaltı yaşandı.

Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Nur Coşkun, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ve kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak adlandırılan düzenlemeye tepki gösterilen basın açıklamasında yaptığı konuşmanın ardından gözaltına alındı.

Coşkun’un gözaltına alınmasına ilişkin gelişme 17 Ağustos’ta kamuoyuna yansırken, yerel kaynaklar gözaltı işlemini doğruladı. Ancak gözaltının hangi suçlama kapsamında gerçekleştirildiğine ilişkin resmi makamlardan ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmadı.

Cumhuriyet Meydanı’nda sert açıklama

Turancı Dernekler Birliği tarafından Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen açıklamada, Çerçeve Yasa’ya yönelik itirazlar dile getirildi.

Rabia Nur Coşkun konuşmasında özellikle Abdullah Öcalan’ın olası serbest bırakılması tartışmalarına sert tepki gösterdi.

Coşkun’un açıklamalarında, Öcalan’ın İmralı’dan çıkmasına karşı olduklarını belirten ifadeler öne çıktı.

Konuşmada şu sözler kullanıldı:

“Abdullah Öcalan denen eşkıya İmralı'dan ancak tabutla çıkabilir.”

Coşkun ayrıca, şehitlerin yakınlarının ve toplumun terörle mücadelede yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini savundu.

“Bir mermi ayırdık” sözleri gündem oldu

Gözaltı kararının ardından özellikle Coşkun’un konuşmasında kullandığı “mermi” ve “öldüreceğiz” ifadeleri kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Coşkun açıklamasında özetle, Öcalan’ın İmralı’dan çıkarılması halinde buna karşı silahlı eylem gerçekleştirileceğini ifade eden sözler sarf etti.

Konuşmasının ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

“Türk milleti bebek katili teröristbaşı için bir mermi ayırmıştır.”

Coşkun bununla da yetinmeyerek, Öcalan’ın serbest bırakılması halinde bazı kişilerin kendisine yönelik saldırı gerçekleştireceğini ileri sürdü.

Konuşmasının sonunda ise:

“Abdullah Öcalan'a bir mermi ayırdık, çıkarırsanız öldüreceğiz.”

ifadelerini kullandı. Söz konusu ifadeler, gözaltı haberinin ardından sosyal medyada da geniş şekilde paylaşıldı.

“Kimse şehitlerimizin katilinin özgürlüğünü isteyemez”

Coşkun’un açıklamasının temel başlıklarından biri de şehitler ve terörle mücadelede hayatını kaybedenler oldu.

Turancı Dernekler Birliği Kayseri Şube Başkanı, düzenlemenin Abdullah Öcalan’ın özgürlüğüne zemin hazırlayacağını savunarak buna karşı olduklarını söyledi.

Coşkun, konuşmasında:

“Kimse hiç kimse şehitlerimizin katilinin özgürlüğünü isteyemez.”

ifadelerini kullandı.

Kayseri’deki açıklamanın ana gündemini de Çerçeve Yasa’nın terör örgütü mensuplarının hukuki statüsü açısından doğurabileceği sonuçlara yönelik itirazlar oluşturdu.

Çerçeve Yasa tartışması büyüyor

Türkiye’de terör örgütünün silah bırakması ve sonrasında atılacak hukuki adımlar konusunda siyasi tartışmalar devam ederken, kamuoyunda “Çerçeve Yasa” olarak anılan düzenleme farklı kesimlerin tepkisini çekiyor.

Kayseri’deki protesto da bu tartışmanın sokağa yansıyan örneklerinden biri oldu.

Turancı Dernekler Birliği, düzenlemeye yönelik itirazını Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği açıklamayla ortaya koyarken, Coşkun’un konuşması siyasi ve hukuki tartışmanın önüne geçti.

Gözaltının hukuki gerekçesi açıklanmadı

Rabia Nur Coşkun’un gözaltına alındığına ilişkin haberler yerel basında yer alırken, gözaltının hangi maddeler kapsamında gerçekleştirildiği ve soruşturmanın hangi suç isnadı üzerinden yürütüldüğü konusunda resmi makamların ayrıntılı açıklaması bekleniyor.

Bu nedenle gözaltı işleminin kesin hukuki niteliği konusunda resmi açıklama yapılıncaya kadar değerlendirmelerin ihtiyatla ele alınması gerekiyor.

Tartışmanın iki boyutu

Olay, bir yandan ifade özgürlüğü ve siyasi protesto hakkı, diğer yandan ise bir kişiye yönelik açık şiddet tehdidi içeren ifadelerin ceza hukuku açısından değerlendirilmesi tartışmasını beraberinde getiriyor.

Özellikle “öldüreceğiz” ve “mermi” ifadelerinin kullanılması, soruşturmanın hukuki boyutunun önümüzdeki süreçte daha fazla tartışılmasına neden olabilecek nitelikte.

Gözler soruşturmanın seyrinde

Kayseri’deki gözaltının ardından gözler, Rabia Nur Coşkun hakkında yürütülecek soruşturmanın kapsamına çevrildi.

Coşkun’un savcılık aşamasında vereceği ifade, isnat edilen suçlamanın ne olduğu ve sonrasında tutuklama veya serbest bırakma yönünde bir karar çıkıp çıkmayacağı, olayın hukuki boyutunu netleştirecek.

Öte yandan olay, Türkiye’nin yeni dönemde terör, silah bırakma, Öcalan’ın hukuki statüsü ve “Çerçeve Yasa” üzerinden yürüttüğü tartışmanın toplumdaki karşılığının ne kadar sert olabildiğini bir kez daha ortaya koydu.