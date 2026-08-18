Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yakın zamanda açılması planlanan Ordu Şehir Hastanesi için dolmuş güzergahlarının belirlenmesi ve taksi durağının kurulması kararlaştırıldı.

ORDU (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Yayla başkanlığında Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda; trafik güvenliği, toplu ulaşım ve plaka düzenlemelerine ilişkin önemli kararlar alındı.

Toplantıda, Ordu'nun 19 ilçesini ilgilendiren 11 gündem maddesi karara bağlanırken 14 madde ise görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

ŞEHİR HASTANESİNİN DOLMUŞ GÜZERGAHLARI VE TAKSİ DURAKLARI BELİRLENDİ

Toplantının öne çıkan gündem maddelerinden bir tanesi de kısa sürede açılacak olan Ordu Şehir Hastanesinin dolmuş güzergahları oldu. Bu kapsamda Ordu Şehir Hastanesine hizmet verecek toplu taşıma araçlarının güzergahları ile bekleme ve depolama yerlerinin belirlenmesi karara bağlandı.

Yine Ordu Şehir Hastanesi ile ilgili önemli bir karar daha alındı. Bu doğrultuda hastanede taksi durağının kurulması ve durakta faaliyet gösterecek olan taksi sayıları oy birliği ile kabul edildi.

ÜNYE'DE BAZI CADDELER ÜCRETLİ OTOPARK OLACAK

Toplantıda ayrıca Ünye ilçe merkezinde trafik düzeninin ve güvenliğin sağlanması amacıyla muhtelif cadde ve sokaklarda yol üstü ücretli otopark yerlerinin belirlenmesi kararı oy birliği ile karara bağlandı.

ÜNYE'YE YAYA VE ARAÇ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ KAVŞAK

Kavşak düzenlemelerinin de görüşüldüğü toplantıda Ünye Gölevi Mahallesi Bostanpınarı Sokak ile Sahil Yolu kesişimde can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kavşak çalışması gerçekleştirilecek. Bu kapsamda gerekli imalatların tamamlanması ile sinyalizasyon kavşak sistemine geçilecek.