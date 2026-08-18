Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik ekipleri, sayaç kontrolü sırasında şaşırtan bir müdahaleyle karşılaştı. Bir kadın, ekiplerin ölçüm yaptığı sırada tornavidayla sayaca müdahale ederek kaçak bağlantıyı saniyeler içinde devre dışı bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde elektrik denetimlerini sürdüren Dicle Elektrik ekipleri, Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri kontrolde dikkat çeken bir olayla karşılaştı.

Ekipler, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Banarlı Mahallesi'nde H.A. isimli aboneye ait elektrik sayacını kontrol etmek istedi. Sayaçtan şüphelenen görevliler, kablodan ölçüm almak üzere ampermetre ile işlem yapmaya hazırlanırken evde bulunan bir kadın müdahalede bulundu.

TORNAVİDAYLA SAYACA MÜDAHALE ETTİ

İddiaya göre kadın, yakındaki tornavidayı alarak elektrik sayacına müdahale etti. Ardından kabloya takılan ampermetreyi de yerinden alan kadın, kaçak bağlantıyı kısa sürede devre dışı bıraktı. Bu sırada evde bulunan diğer kadınların ise ekiplerle konuşarak denetimi geciktirmeye çalıştığı ve 'Bugün pazar, tatil değil mi? Niye çalışıyorsunuz?' şeklinde sorular yönelttiği belirtildi.

Yaşananlar, Dicle Elektrik ekipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ABONE HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Elektrik sayacına herhangi bir güvenlik ekipmanı kullanmadan müdahale edilmesi ekiplerin de dikkatini çekerken, kontrolün ardından abone hakkında tutanak tutuldu. Kaçak elektrik kullanımı nedeniyle yürürlükteki mevzuat kapsamında işlem gerçekleştirildi. Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik kullanımının yalnızca ekonomik kayıplara değil, aynı zamanda can ve mal güvenliği açısından ciddi tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekerek denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Hatırlanacağı gibi Şanlıurfa'da yaşanan olay, geçen yıl Viranşehir'de kayda geçen benzer bir vakayı da gündeme getirdi. Kaçak kontrol ekiplerinin mahalleye geldiğini gören bir kadının, tornavidayla yüksek gerilim riski bulunan elektrik panosuna müdahale ederek kaçak bağlantıyı kısa sürede devre dışı bıraktığı görüntüler kamuoyuna yansımıştı.