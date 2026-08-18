Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), siber güvenlikten yapay zekâya, sistem ve ağ yönetiminden yazılım geliştirmeye kadar 13 farklı pozisyonda sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular 31 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek.

ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 13 farklı pozisyonda sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Başkanlıktan yapılan paylaşımına göre, alımlar kapsamında siber güvenlik, yapay zekâ, sistem ve ağ yönetimi ile yazılım geliştirme başta olmak üzere bilişim alanındaki farklı uzmanlıklara yönelik kadrolar oluşturulacak.

Bilişim alanındaki uzmanlığını savunma sanayii ekosisteminde değerlendirmek isteyen adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 saat 23.59 olarak açıklandı. Adaylar, pozisyonlara ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına Savunma Sanayii Başkanlığı ve Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecek.