Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim - 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Malatya İkizce'de evine kavuşan Başar çiftinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, 'Anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var' mesajını verdi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerde afet konutlarının yanı sıra sosyal konut projelerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda, TOKİ tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'nde inşa edilen 1.160 sosyal konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

İlk Evim - 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında evine kavuşan ailelerden biri de Meryem ve Enes Başar çifti oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çiftin yeni evlerindeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, ev sahibi Enes Başar'ın 'Devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük' sözlerine yer vererek, 'Anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var' ifadelerini kullandı.

'Devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük.'



Anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var:@Toki_Kurumsal



????Malatya, İkizce pic.twitter.com/hai8Ny3LaA — Murat KURUM (@murat_kurum) August 18, 2026

Malatya İkizce'de tamamlanan sosyal konutlarla deprem bölgesindeki vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra dar gelirli ailelerin de ev sahibi olması hedefleniyor.