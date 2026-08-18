SASKİ, Sapanca Gölü'nün su seviyesini desteklemek amacıyla devreye aldığı Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne uzanan su güzergâhındaki ıslah ve temizlik çalışmalarını tamamladı. İki su kaynağını birbirine bağlayan güzergâhta yürütülen çalışmalar kapsamında, su akışını yavaşlatan zararlı bitkiler ve atıklar temizlendi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne aktarılan suyun sağlıklı şekilde ilerlemesi için bağlantı noktasında kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında dere tabanında biriken atık maddeler ile suyun doğal akışını yavaşlatan zararlı bitkiler özenle temizlendi. Böylece suyun iki kaynak arasındaki geçişini olumsuz etkileyebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı.

Temizlik ve ıslah çalışmaları sırasında dere içerisinde yaşayan canlıların doğal yaşamına zarar verilmemesi için ekipler çalışma boyunca hassasiyet gösterdi ve temizlik işlemleri kontrollü şekilde yürütüldü.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Mollaköy Göleti'nden Sapanca Gölü'ne su aktarımının daha sağlıklı şekilde sürdürülmesi için güzergâhın bakım ihtiyacı giderildi. Su geçişini etkileyebilecek unsurların yeniden oluşmasının önüne geçmek amacıyla bölgedeki kontroller ve gerekli temizlik çalışmaları belirli periyotlarla devam edecek.