Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti. Görüşmede Bursa ve Erzurum arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlar ele alındı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Erzurum'da, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bursa ile Erzurum arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağlar ele alınırken, Bursa'da yaşayan Erzurumlu vatandaşların selamları da Başkan Mehmet Sekmen'e iletildi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Dadaşların diyarı, Anadolu irfanının güçlü şehri Erzurum'dayız. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek Bursa'da yaşayan Erzurumlu hemşehrilerimizin selamlarını getirdik. Şehirlerimizi birbirine bağlayan ortak tarihimizin, kültürümüzün ve medeniyet mirasımızın izleri üzerine sohbet ettik' dedi.

Başkan Yılmaz, nazik ev sahipliği ve samimi sohbeti dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.