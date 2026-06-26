Kocaeli Çayırova Belediyesi'nin tiyatro kurslarında eğitim gören Çayırovalılar, hazırladıkları 'Kime Göre' isimli tiyatro oyununu açık havada sergilediler. Oyun sonrasında Çayırovalı ilçe sakinleri, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi tarafından 'Tiyatro Eğitimi Katılım Sertifikası' takdim edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kültür-Sanat Şehri Çayırova'da tiyatro etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Çayırova Belediyesi'nin tiyatro kurslarında eğitim alan kursiyerlerin oynadığı 'Kime Göre?' isimli oyun, dün Çayırova Belediyesi Zabıta Önü Otoparkı'nda sahnelendi.

Açık hava tiyatro oyunu olarak düzenlenen gösteriyi Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda Çayırovalı yerinde takip etti. Belediyenin kurslarında eğitim alarak, yeteneklerini keşfeden kursiyerlerin sergilediği performans, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Açık havada gerçekleşen ve izleyenlere tiyatro dolu bir akşam sunan oyun sonrasında, tiyatro kurslarına katılan Çayırovalı ilçe sakinlerine de sertifikaları takdim edildi.

'BU ETKİNLİKLERE DEVAM EDECEĞİZ'

İlgiyle takip edilen 'Kime Göre?' isimli oyunun öncesinde tiyatroyu izlemeye gelenlere hitaben bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Çayırova'mızda, kültür ve sanat alanında yaptığımız güzel çalışmalardan birini izleyeceğiz. 2023 yılından bu yana drama ve tiyatro eğitimi veriyoruz. Bir taraftan belediyecilik hizmetlerini yaparken, diğer yandan da kültür, sanat, eğitim, spor alanında güzel çalışmalara imza atıyoruz. Bugün de burada hep birlikte güzel bir tiyatro oyunu izleyeceğiz. Çayırova'da yaşayan kardeşlerimiz bu eğitimleri aldı ve bundan sonra da bu etkinliklere devam edeceğiz' dedi.

SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Çayırova Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Zeynep Karpuz'un derleyip, yönettiği tiyatro oyununun ardından, yeteneklerini keşfeden Çayırovalılara, sertifikaları takdim edildi. Tiyatro sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Çayırova Genç Tiyatro Topluluğumuzun sahnelediği 'Kime Göre?' adlı tiyatro oyununu açık havada hemşehrilerimizle birlikte izledik. Kültür ve sanat hayatımıza değer katan bu güzel oyunun sahnelenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.