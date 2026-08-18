MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yağışlar sonrasında yaşanan taşkınların önüne geçmek amacıyla 1 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı yenileme ve genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde vatandaşların daha güvenli ve sağlıklı altyapıya kavuşması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yağmursuyu altyapısını güçlendirmek amacıyla imalat ve yenileme çalışması başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kent genelinde güçlü ve dayanıklı bir altyapı oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, 'Manisa'mızın altyapı sorunlarını çözmek için hiç durmadan çalışıyoruz. Manisa'mızın her noktasında güçlü bir altyapı ve huzurlu bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Başkan Dutlulu, Akhisar'daki çalışmaya ilişkin ise 'Akhisar ilçemize bağlı Hürriyet Mahallesi'nde, yağışlar sonrası yaşanan taşkınların önüne geçmek amacıyla 1 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattı yenileme ve genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmayı tamamladığımızda, bölgedeki 27 yıllık bir sorunu çözüme kavuşturmuş olacağız' ifadelerini kullandı.

MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla yağış sularının daha hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi, mevcut altyapının kapasitesinin artırılması ve olası taşkınların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Erman Erdoğan, yaklaşık bin metre uzunluğundaki yağmursuyu hattında yenileme ve kapasite artışı gerçekleştirildiğini belirterek, 'Çalışmayla birlikte yüzey sularının tahliyesini hızlandırmayı ve deşarjı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu öncülüğünde altyapı çalışmalarımız devam edecek' dedi.

Mahalle Muhtarı Sevgi Eşim ise çalışmanın mahalle açısından önemine dikkat çekerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti.