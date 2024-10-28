Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, anayasa değişikliğinin kişiye özel bir değişiklik olduğunu iddia etti. Konuşmasında CHP ve MHP'nin genel başkanlarını da eleştiren Karamahmutoğlu, Türk Milliyetçiliğinin temsiliyetinin tek başına Devlet Bahçeli'nin MHP'sinde olmadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi’nin haftalık basın toplantısında konuştu. Karamahmutoğlu konuşmasında CHP ve MHP Genel Başkanlarına sert göndermelerde bulundu.

Cumhuriyet Türkiye'si olarak aldıkları emaneti 101 yıldır yaşattıklarını belirten Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, "Bir millete, bir halka, bir topluma bir devletin nasıl teklif edileceğini, bir devletin teklifinin hangi mücadeleler sonunda yapılabileceğini alınabileceğini 101 yıl evvel 29 Ekim'de Mustafa Kemal göstermişti. Fakat onun kurucusu olduğu siyasi partinin genel başkanı 101 yıl sonra milletin içinden halkın bir bölümünü, bir kesimini ayırarak onlara bir devlet teklifinde bulunma gafletini, cüretini göstermiştir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2023 vizyonu diye ortaya koyduğu ve kavramlaştırdığı siyaseti daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplendiğini öne süren Karamahmutoğlu, "Hem Devlet Bahçeli'nin, hem AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan sonra haftaki açıklamalardan onların 2023 Türkiye vizyonunun aslında Cumhuriyet Türkiye'sini tamamen değiştirmeye, dönüştürmeye dönük olduğunu anlamış bulunuyoruz. Çünkü 101 yıl önceki Cumhuriyet Türkiye'si üniter, tekil bir devlet olarak kurulmuştur. Kuruluşunun garantisi olan ilk üç maddeye dönük olarak başlatılmış olan saldırılar da devlet protokolünün iki numarasından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından itibaren başlatılmış saldırılar altındadır. Kişiye özel anayasa yapmak istediklerini geçen haftaki basın toplantımızda konuşmuştuk. Hem Milliyetçi Hareket Partisi bir anayasa taslağı teklifi hazırlamış ve bunu kasasına kilitlemiş. İçeriğinden kimsenin haberi yok. MHP Başkanlık Divanı'nda haberi yok" diye konuştu.

Anayasa değişikliğinin kişiye özel bir anayasa değişikliği olduğunu iddia eden Karamahmutoğlu, "İçerisinde hem terör suçlusu olarak İmralı'da cezasını çekmekte olan terörist başı Abdullah Öcalan'a kişisel af içeren bir anayasa değişikliği olmakla beraber hem de Cumhurbaşkanlığı görevinde ikinci ve son dönemini yaşamakta olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir kere daha tekrar tekrar seçilebilmesinin yolunu açacak yine kişiye özel değişiklikler içeren bir anayasa değişikliği tartışmalarının içerisine ülkemizin sürüklendiğini, son genel seçimden bu yana sürekli bunun konuşulduğunu görüyor, yaşıyor, biliyoruz. Bu işaret ettiğim hususlar üzerinden bu konu sürekli dikkatimizde ve mercek altında olacaktır" dedi.

Öte yandan Karamahmutoğlu, Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamasında Türkler ve Kürtlerin kardeşliği farzdır söylemlerinin Türkler ve Kürtler diye bu milleti iki farklı millet haline bölmek demek olduğunu belirtti.

"Adalet ve Kalkınma Partisi, Devlet Bahçeli MHP'sini yanına çekmiş olmakla, kendisine müttefik kılmış olmakla, Türk Milliyetçiliği siyasetini kendisine müttefik kılmış zannetmesin" diyen Karamahmutoğlu, "Türk Milliyetçiliği siyaseti kendisiyle bir dayanışma ve işbirliği halinde değildir. Çünkü Türk milliyetçiliğinin temsiliyeti yalnızca ve tek başına Devlet Bahçeli MHP'sinde değildir. Türk milliyetçiliği siyasetinin ve düşüncesinin temsiliyeti artık başka partilerde de vardır. Bunun da en olanı Zafer Partisi'dir. Prof. Dr. Ümit Özdağ Genel Başkanlığındaki Zafer Partisi'dir" diye konuştu.