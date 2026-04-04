Çorum Belediyesi zabıta ekipleri, şehir genelinde faaliyet gösteren marketlere Güvenli Gıda denetimleri kapsamında kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri ile reyon ve kasa fiyatları arasındaki uyum titizlikle incelendi.

ÇORUM (İGFA) - Yapılan kontroller sonucunda; 2 adet ambalajı bozulmuş ürün, 4 adet son tüketim tarihi geçmiş ürün, 32 adet reyon ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunan ürün ve 3 adet görünümü itibarıyla bozulan ve küflendiği belirlenen ürün olmak üzere toplam 41 ürün tespit edildi.

Kurallara aykırı durumlar nedeniyle işletmelere, Çorum Belediyesi Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri gereğince toplam 151 bin 905 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir marketin ikinci kez son tüketim tarihi geçmiş ürün bulundurduğunun belirlenmesi üzerine, söz konusu işletme süreli kapatma onayı için Belediye Encümeni'ne sevk edildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşlara alışveriş sırasında ürünlerin son tüketim tarihlerini kontrol etmeleri ve fiyat farklılıklarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.