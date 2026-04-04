Van'da 'Fidan Projesi' kapsamında çiftçilere 650 bin meyve fidanı dağıtıldı. Van Valiliğinin himayesinde yürütülen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen projede şuana kadar 4.5 milyon meyve fidanı toprakla buluştu.

VAN (İGFA) - Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi kentte tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yürüttüğü projeleri sürdürüyor. Çiftçilere ekonomik gelir sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve İl Tarım Müdürlüğü ile ortak yürütülen projelerle çiftçinin yüzünü güldürüyor. Bu kapsamda bu yıl Vanlı çiftçilere 650 bin ceviz, elma, armut, kayısı, erik, vişne, kiraz, başta olmak üzere birçok farklı meyve fidan dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen meyve fidanı dağıtım törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın yanı sıra il protokolü ve muhtarlar katıldı.

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, Van'da eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür turizme, ulaşımdan iletişime, kırsal altyapıdan tarımsal faaliyetlere, hayvancılıktan tohum dağıtımına yani hayatın ve yaşamın her alanına dokunan işlere imza attıklarını söyledi.

Vali Ozan Balcı, 'Van'da 4 yıl içinde 4 buçuk milyon meyve fidanı toprakla buluştu'

Konuşmasında, çiftçilerin refahı için birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Ozan Balcı, 'Van'ımızın gelişmesine, ilerlemesine destek vermek, hemşerilerimizin huzuru, refahı ve esenliklerine katkı sağlamak için aşkla şevkle çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden kültür turizme, ulaşımdan iletişime, kırsal altyapıdan tarımsal faaliyetlere yani hayatın ve yaşamın her alanına dokunuyor, hizmet ediyoruz. Bunlardan en önemlilerinden birisi tarımdır. İlimizde tarım adına çok güzel işler yapıyoruz. Gürpınar'da büyükbaş hayvan besi OSB'yi, Bahçesaray'da alabalık yumurta ve yavru üretim tesislerini, Erciş yolu üzerinde VOTAŞ arazisindeki düve yetiştirme merkezi, Erciş ve Çaldıran'da jeotermal ile ısınan seraları kuracağız. Bugün 650 bin fidanı çiftçilerimizle beraber Van'ımızın bereketli topraklarıyla buluşturacağız. Bu fidanlarla birlikte 4 yıl içerisinde 4 buçuk milyon fidanı dikmiş olacağız. Hedefimiz 5 milyon fidanı toprakla buluşturmaktır. İnşallah hedefimize ulaşmak içinde var gücümüzle çalışıyoruz. Fidan dışında yine çiftçilerimize katkılarımız devam ediyor. Geçen yıl sertifikalı, arpa, buğday, korunga, yonca ve fiğ tohumunu çiftçilerimize dağıttık' dedi.

'Koyun projemiz devam ediyor'

Şimdiye kadar 2 bin 678 aileye 265 bin koyun dağıtıldığını da sözlerine ekleyen Vali Ozan Balcı sözlerini şöyle sürdürdü, 'Çiftçilerimize koyun projemiz kapsamında bir yıl ödemesiz beş yıl vadeli sıfır faizli kredi veriyoruz. Projemiz devam ediyor. Yine aynı şekilde çiftçilerimize 2 yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli ve faizsiz 15 adet düve projemiz devam ediyor. Sulama göletlerimiz devam ediyor. Bittiğinde sulu tarımla birlikte çiftçilerimiz ürünlerinden daha yüksek verim alacak. Tarla yollarını yapıyoruz. Meraları ıslah ediyoruz. Çiftçilerimize sıvat dağıtıyoruz. Balıkçılığı, arıcılığı bal üretimi ve ceviz üretimini destekliyoruz. Her zaman çiftçimizin, üretecimizin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu törende emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı uğurlu olsun'

Van AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk ve Van AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas ise kentteki tarım ve hayvancılık adına yapılan yararlı ve faydalı çalışmalar hakkında birer konuşma yaptı.

Törenin ardından Vali Ozan Balcı çiftçilere meyve fidanı dağıtarak, bir süre sohbet etti. Program çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.