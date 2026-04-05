Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters'ta yer alan Londra temaslarına ilişkin faiz değerlendirmelerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, Reuters haber ajansında yer alan ve Londra programına ilişkin 'izlenim' olarak aktarılan para politikası değerlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, haberde yer verilen faiz politikasına yönelik yorumların gerçeği yansıtmadığını ve kurumu ile Mehmet Şimşek'i bağlamadığını bildirdi.

Açıklamada, Bakan Şimşek'in yerli ve yabancı yatırımcılarla gerçekleştirilen tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında yorum yapmadığı vurgulanırken, söz konusu değerlendirmelerin, Reuters muhabirleri Jonathan Spicer ve Marc Jones imzasıyla yayımlanan haberde 'izlenim' olarak aktarıldığına dikkat çekilerek, bu tür yorumların resmi görüş olarak kabul edilemeyeceği ifade edildi.