Edirne genelindeki üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında yaşadığı ekonomik darboğaz, bölgedeki 5 Ziraat Odası Başkanı'nın ortak ses yükseltmesiyle gündeme taşındı. Keşan, Uzunköprü, Meriç, Enez ve Lalapaşa Ziraat Odası Başkanları, mazot ve gübre fiyatlarındaki aşırı artışın tarımsal üretimi durma noktasına getirdiğini belirterek hükümete acil destek çağrısında bulundu.

Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin tarım yükünü sırtlayan Ziraat Odası Başkanları, yayımladıkları ortak basın açıklamasıyla girdi maliyetlerindeki devasa yükselişi rakamlarla gözler önüne serdi. 2024 yılından bu yana çiftçinin alım gücünün yarı yarıya düştüğünü vurgulayan başkanlar, 'Biz üretmezsek Türkiye aç kalır' uyarısında bulunarak ek destekleme talep etti.

İklim değişikliği, kuraklık riskleri ve bölgesel savaşların enerji fiyatlarına etkisi, Edirneli üreticiyi zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz, Meriç Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türkkan, Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan ve Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk tarafından imzalanan ortak metinde, tarımsal desteklemelerin enflasyon ve zamlar karşısında anlamını yitirdiği ifade edildi.

ALIM GÜCÜ YARI YARIYA DÜŞTÜ

Başkanlar, desteklemelerin ilk açıklandığı dönem ile 2026 yılı Nisan ayı arasındaki uçurumu somut verilerle paylaştı. Yapılan hesaplamaya göre; destekleme miktarı açıklandığında 14.2 litre mazot alabilen bir üretici, bugün aynı parayla ancak 8 litre mazot alabiliyor. Benzer şekilde, başlangıçta 44 kilo Üre gübresi alınabilirken, güncel fiyatlarla bu miktar 19 kiloya kadar gerilemiş durumda.

'EK DESTEKLEME ELZEMDİR'

Sadece Şubat 2026 ile Nisan 2026 arasındaki değer kaybının dahi %20 seviyesine ulaştığını belirten oda başkanları, üretimin sürdürülebilirliği için şu talepleri dile getirdi: 'Destekleme ödemelerinin tamamı, T.C. kimlik numarası ayrımı gözetilmeksizin derhal hesaplara yatırılmalıdır. 2024 Ağustos ayı ile güncel piyasa fiyatları arasındaki fark, çiftçiye 'Ek Destek' olarak tanımlanmalıdır. Gıdanın stratejik bir silah olduğu unutulmamalı, üreticinin tarladan kopmasının önüne geçilmelidir.'

'BİZ ÜRETMEZSEK TÜRKİYE AÇ KALIR'

Açıklamanın sonunda, tarımsal üretimin sadece çiftçinin değil, tüm halkın mutfağını ilgilendirdiği vurgulanarak; 'Ziraat Odaları olarak görevimizi yapıyor ve ileride yaşanacak sorunları şimdiden söylüyoruz. Biz üretmezsek Türkiye aç kalır' denildi.