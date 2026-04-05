ANKARA (İGFA) - TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enerji fiyatlarındaki artışların esnaf ve sanatkârları olumsuz etkilediğini belirterek hükümete özel tarife çağrısı yaptı. Palandöken, küresel gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin yanı sıra elektrik ve doğalgaza yapılan yüzde 25'lik zamların, zaten zor şartlarda faaliyet gösteren esnafın maliyetlerini daha da artırdığını ifade etti.

Artan enerji ve akaryakıt giderlerinin hem işletme maliyetlerini yükselttiğini hem de ürün fiyatlarına yansıyarak enflasyon üzerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Palandöken, bu durumun piyasalarda dengeleri zorladığını kaydetti. Esnaf ve sanatkârlara yönelik özel bir enerji ve ticari akaryakıt tarifesinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Genel Başkan Palandöken, daha uygun fiyatlı enerji kullanımının işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Palandöken, 'Esnafın ayakta kalması piyasaların canlı kalması demektir. Verilecek destek hem ticaretin sürdürülebilirliğine hem de enflasyonun düşmesine önemli katkı sağlar' değerlendirmesinde bulundu.