ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paskalya Yortusu dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'deki Hristiyan vatandaşların ve tüm Hristiyan dünyasının bayramını tebrik etti.

Mesajında, günümüzde ayrımcılık, kültürel ırkçılık ve tahammülsüzlüğün giderek arttığına dikkat çeken Erdoğan, farklı inançlara mensup vatandaşların sergilediği birlik, beraberlik ve dayanışmanın dünyaya örnek olmaya devam ettiğini ifade etti. Toplumsal huzurun teminatı olarak gördükleri bu barış iklimini güçlendirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, özellikle bölgenin içinden geçtiği zorlu süreçte bu dayanışmanın önemine işaret etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan mesaja göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aynı gök kubbenin altında yüzyıllardır bir arada yaşadığımız ve inşallah ebediyen bir ve beraber yaşayacağımız Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Hristiyan âleminin Paskalya Yortularını bir kez daha kutluyor, bölgemizde ve dünyada barışa, istikrara ve huzura vesile olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.