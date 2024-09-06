Zabıta Teşkilatı bu sene kuruluşunu 198’inci yılını kutluyor. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında Belediye Başkanı Alper Taban ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Kuruluşu Osmanlı dönemine dayanan ve ilk olarak 4 Eylül 1826 tarihinde İhtisap Nezareti ismiyle faaliyete geçen Zabıta Teşkilatı, bu sene kuruluşunun 198. Yılını kutluyor. 16 Ağustos 1854 tarihinde resmi bir tebliğ ile günümüz belediyeciliğinin temeli olan “İstanbul Şehremaneti İdaresi” kurularak İhtisap Nezareti kaldırılırken, 1930 yılında çıkarılan Belediye Yasası’nda zabıtanın belediye hizmetlerini yerine getiren özel bir kuvvet olması öngörülüp 1956’da ise Zabıta özel bir Müdürlük haline getirilmiştir. 2005 yılında yeniden düzenlenen Belediye Kanunu ile Zabıta hizmetleri bugünkü şeklini almıştır.

Zabıta birimi, kurulduğu günden bu yana halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için mücadele eden bir teşkilat olarak biliniyor. Her yıl 1-7 Eylül arası kuruluş yıl dönümünü de içerisinde barındıran tarihlerde Zabıta Haftası olarak kutlanırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da dün akşam Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Başkan Taban personelin haftasını kutladı.

BAŞKAN TABAN’DAN ZABITA PERSONELİNE TEŞEKKÜR

DOSTUM tesislerinde gerçekleşen buluşmada personelin haftasını ve zabıta teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlayan Başkan Taban, “Zabıta ekiplerimiz bizim gören gözümüz, duyan kulağımız. Zabıta Müdürlüğü önemli bir birim. Her geçen gün de daha fazla uzmanlaşan bir kadroya ihtiyaç var bu alanda. Sizlerin de gayret ve çabanızı görüyorum. Bu emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum” dedi.