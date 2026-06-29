Z Doğa Derneği'nin kırsal bölgelerde bilgiye erişimi artırmak amacıyla yürüttüğü kitap bağışı çalışması tamamlandı. Bursa Taşpınar Köyü Kütüphanesi için toplanan kitaplar, çocuklar ve gençlerle buluşacak.

BURSA (İGFA) - Z Doğa Derneği, kırsal bölgelerde çocukların ve gençlerin kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla başlattığı kütüphane projesi kapsamında Bursa Taşpınar Köyü Kütüphanesi için yürüttüğü kitap bağışı çalışmasını tamamladı.

Cumhuriyet'in yeni yüzyılında köylerde kütüphaneler oluşturmayı hedefleyen proje, gönüllülerin, kurumların ve destekçilerin katkılarıyla hayata geçirildi. Projeyle kırsal bölgelerde bilgiye erişimin güçlendirilmesi ve çocukların küçük yaşta kitaplarla buluşması amaçlanıyor. Kitap teslim buluşması, Bursa Ataevler AKD Bursa Şubesi bahçesinde gerçekleştirildi. Programa çok sayıda kurum temsilcisi ve destekçi katıldı.

'BİR KÜTÜPHANENİN BÜYÜKLÜĞÜ DEĞİŞTİRDİĞİ HAYATLARLA ÖLÇÜLÜR'

Z Doğa Derneği Başkanı Zeynep Göksu İnayet, kırsal kütüphane projesinin yalnızca bir kitap bağışı çalışması olmadığını belirterek, kütüphanelerin çocukların ve gençlerin geleceğine dokunan önemli alanlar olduğunu ifade etti.

İnayet, 'Bir kütüphanenin büyüklüğü raflarındaki kitap sayısıyla değil, değiştirdiği hayatlarla ölçülür' diyerek, Taşpınar Köyü Kütüphanesi'nin çocuklar ve gençler için yeni fırsatlar sunacağını söyledi.

Kütüphanelerin dönüştürücü gücüne dikkat çeken İnayet, 'Bazen bir kitap, bir öğretmen ya da bir kütüphane; bir insanın hayatını, ardından bir köyü, bir şehri ve hatta bir ülkenin geleceğini değiştirebilir' ifadelerini kullandı.

Z Doğa Derneği'nin 5 yıldır doğayı, yaşamı ve insanı korumaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirten İnayet, kırsal kütüphane projesinin derneğin temel değerleriyle örtüştüğünü vurguladı. Başkan İnayet, 'Toprağı yeşertmekle zihinleri yeşertmek aynı idealin iki farklı yüzüdür. Bu kırsal kütüphane de geleceğe bıraktığımız en kıymetli tohumlardan biri olacaktır' dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde katkı sunan gönüllü, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden İnayet; dayanışmayla tamamlanan çalışmanın, kırsal bölgelerde yeni kütüphaneler kurulmasına öncülük edeceğini ifade etti.

Z Doğa Derneği'nin önümüzdeki dönemde de kırsal alanlarda yeni kütüphaneler oluşturmak ve çocukların bilgiye erişimini desteklemek için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.