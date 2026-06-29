İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılan genç kaymakam adaylarıyla bir araya gelerek meslek hayatına ilişkin tecrübelerini paylaştı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılan genç kaymakam adaylarıyla gerçekleştirdiği buluşmada, kamu hizmetinde vatandaş odaklı yönetim anlayışının önemine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaymakam adaylarıyla samimi bir sohbet gerçekleştirdiğini belirten Bakan Çiftçi, meslek hayatına ilişkin tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardığını ifade etti.

Bakan Çiftçi, adaylara görev yapacakları ilçelerde vatandaşlarla güçlü bağ kurmaları, kapılarını ve gönüllerini halka açık tutmaları, bilgilerini sürekli güncelleyerek kendilerini geliştirmeleri ve sahadan kopmamaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

111.Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılan genç kaymakam adaylarımızla samimi bir sohbet gerçekleştirdik; meslek hayatımıza dair tecrübelerimizi ve tavsiyelerimizi paylaştık.



Kendilerine; görev yapacakları ilçelerde kapılarının ve gönüllerinin her zaman vatandaşlarımıza açık: pic.twitter.com/iAfFoHElBO — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) June 29, 2026

Kaymakam adaylarına sosyal medya kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, sosyal medyanın kişisel tanıtım aracı olarak değil, devlet hizmetlerinin, yürütülen çalışmaların ve vatandaşların hayatına dokunan faaliyetlerin anlatıldığı bir iletişim kanalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Çiftçi, 'İyi bir kaymakam; makamıyla değil, milletle kurduğu gönül bağıyla iz bırakır' mesajını paylaşarak genç mülki idare amirlerine görevlerinde başarılar diledi.